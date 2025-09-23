Bakan Göktaş'tan Uluslararası İşaret Dilleri Günü Kutlaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, işaret dili kullanarak Uluslararası İşaret Dilleri Günü'nde bir paylaşımda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası İşaret Dilleri Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. 2 çocuk ile işaret dilini kullanarak paylaşım yapan Bakan Göktaş, beden dilinin de bir iletişim aracı olduğunu vurguladı.

"Bugün kalplerimizin diliyle anlaşıyoruz"

Engelli bireylerin de toplumun bir parçası olmaları gerektiğini ve onların da bir dile sahip olduğunu belirterek, "Aras ve Ege ile Uluslararası İşaret Dilleri Günü'nüzü kutluyor, bu özel günün işitme engelli bireylere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA