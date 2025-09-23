Haberler

Bakan Göktaş'tan Uluslararası İşaret Dilleri Günü Kutlaması

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası İşaret Dilleri Günü'nde işaret diliyle bir paylaşım yaparak engelli bireylerin topluma entegrasyonuna dikkat çekti.

"Bugün kalplerimizin diliyle anlaşıyoruz"

Engelli bireylerin de toplumun bir parçası olmaları gerektiğini ve onların da bir dile sahip olduğunu belirterek, "Aras ve Ege ile Uluslararası İşaret Dilleri Günü'nüzü kutluyor, bu özel günün işitme engelli bireylere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
