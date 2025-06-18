Bakan Göktaş: Kadınların Beceri Haritalama Çalışmaları Başlatılacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremden etkilenen kadınlar için yeni projeler geliştirdiklerini açıkladı. Bu kapsamda, Malatya, Hatay ve Gaziantep'te kadınların becerilerini ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla haritalama çalışmaları yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Malatya, Hatay ve Gaziantep'te Beceri Haritalama ve İhtiyaç Analizi çalışması yapacağız. Bu çalışmayla, kadınların sahip oldukları becerileri, ihtiyaçlarını ve desteklenebilecek alanları tespit etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye'de Depremlerden Etkilenen Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Karşı Önleyici ve Koruyucu Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Göktaş, Depremlerden Etkilenen Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Karşı Önleyici ve Koruyucu Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Proje kapsamında Türkiye'de gerçekleştirilecek eylemleri anlattı. Göktaş bu proje kapsamında 4 yeni kadın konukevi inşa edeceklerini söyledi.

"Hizmetlerimizle şiddetle mücadelemizi daha güçlü bir hale getireceğiz"

6 Şubat depremlerinde büyük kayıplar yaşandığını söyleyen Bakan Göktaş, "Yüz binlerce vatandaşımız evlerini, ailelerini, komşularını, kardeşlerini, en sevdiklerini kaybetti. Bütün Türkiye'yi derinden sarsan bu depremler en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiledi. Şu an, bu salonda bir araya gelmemizi sağlayan bu projeyle, kadınlara ve kız çocuklarına yeni bir başlangıç imkanı sunuyoruz. Yapacağımız yeni kadın konukevleri ve yeniden yapılandıracağımız hizmetlerimizle şiddetle mücadelemizi daha güçlü bir hale getireceğiz. Ben kıymetli destekleriyle bu projenin hayat bulmasında katkısı olan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Proje Hizmetleri Ofisi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Adıyaman, Hatay, İstanbul ve Kocaeli'de 4 yeni kadın konukevi inşa edeceğiz"

Bu projeyle, depremden etkilenen ve depremden sonra yoğun göç alan illerde yaşayan kadınlara ve kız çocuklarına destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde, nitelikli önleme, koruma ve güçlendirme hizmetlerine erişimlerini artırmak için çalışıyoruz. ve bu anlayışla projemizi dört sacayağı üzerine inşa ettik. İlk ayağında, Adıyaman, Hatay, İstanbul ve Kocaeli'de 4 yeni kadın konukevi inşa edeceğiz. İkinci ayağında, 9 kadın konukevi ile 6 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimizin bakım ve onarımını sağlayarak güçlendireceğiz. Üçüncü olarak da, şiddet alanında çalışan personelimizin sunacağı hizmetin niteliğini artırmak için kapsamlı eğitim programları düzenleyeceğiz. Sahadan aldığımız geri bildirimlerle şiddet mağduru kadınlara sunduğumuz psikolojik desteği güçlendirmek için ileri düzey terapi eğitimlerini yaygınlaştıracağız. Diğer yandan vaka yönetimini daha etkin hale getirmek için her coğrafi bölgeden en az 5 olmak üzere 40 personelimizi süpervizör olarak yetiştireceğiz. Bu amaçla, temel danışmanlık becerileri, krize müdahale ve kriz danışmanlığı ile değerlendirme ve vaka yönetimi başlıklarında eğitici eğitimleri düzenleyeceğiz. Bu mücadelede gönüllü olarak yer alan sivil toplum temsilcilerini de unutmadık. Kadın çalışmaları yürüten kuruluşların temsilcileri ve gönüllüleri için; 6284 sayılı kanun, kadına yönelik şiddet, mağdur odaklı hizmet sunumu ve kurumlar arası iş birliği konularında özel eğitimler planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kadınların sahip oldukları becerileri, ihtiyaçlarını ve desteklenebilecek alanları tespit etmeyi hedefliyoruz"

Göktaş, projenin son ayağının ise kadınların sosyal ve ekonomik yönlerden güçlenmelerini sağlamak olduğunu söyleyerek, "Bu kapsamda, Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay ve Gaziantep'te Beceri Haritalama ve İhtiyaç Analizi çalışması yapacağız. Bu çalışmayla, kadınların sahip oldukları becerileri, ihtiyaçlarını ve desteklenebilecek alanları tespit etmeyi hedefliyoruz. Hazırladığımız kapsamlı anketlerle, her ilin kendi dinamiklerine uygun, yerinde ve etkili çözümler geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'ın yanı sıra programa Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) Avusturya Çoklu Ülke Ofisi Programlar Müdürü Gürel Gürkan, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN) Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Barbaros Murat Köse, AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzar Vekili Jurgis Vilcinkskas, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da katılım sağladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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