Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kararlılık Sürekle Sürmelidir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede son 23 yılda önemli adımlar atıldığını belirterek, 6.7 milyon kişiye eğitim verildiğini açıkladı. Göktaş, sürdürülen çalışmalar ve sunulan desteklerin detaylarını paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şiddet önleme faaliyetlerimizi güçlendiriyor, 6,7 milyon kişiye verdiğimiz eğitim ve seminerlerle farkındalığı artırıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele, kararlılık ve süreklilik gerektiren bir süreçtir" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Bakan Göktaş, ilk olarak Valilikte Vali Ali Fidan'ı ziyaret ederek bilgi aldı. Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Göktaş, daha sonra Nar beldesinde faaliyet gösteren Nar Yapan Eller Kadın İşletme Kooperatifi bünyesindeki restoranda kadınlarla bir araya geldi. Burada gözleme açıp çanak yapan Göktaş, işletmeye "Aile Dostu" tabelasını da taktı.

Bakan Göktaş, İç Anadolu Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmaları anlattı. Türkiye'nin bu alanda önemli bir yol kat ettiğini vurgulayan Göktaş, "Son 23 yılda hayata geçirilen politikalar, kadınların hayatın her alanında daha etkili bir şekilde yer almasının önünü açtı. Mücadelemizi 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

6284 sayılı Kanun ve TCK değişiklikleri ile güçlü bir hukuki altyapı oluşturulduğunu belirten Göktaş, bugüne kadar 4 ulusal eylem planı hayata geçirildiğini, 2026-2030 yıllarını kapsayacak 5. Eylem Planı için de hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Göktaş, şiddet mağdurlarına destek için 85 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), 432 Şiddetle Mücadele İrtibat Noktası ve 112 kadın konukeviyle hizmet verildiğini hatırlatarak, "Psikososyal destek, hukuki danışmanlık ve güçlendirme çalışmalarımızla kadınların yanında olmaya devam ediyoruz. KADES, ALO 183 hattı ve elektronik kelepçe sistemiyle mağdurlara hızlı müdahale kapasitemizi artırdık" diye konuştu.

TÜBİTAK destekli projelerle şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modelleri geliştirdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Şiddet önleme faaliyetlerimizi güçlendiriyor, 6,7 milyon kişiye verdiğimiz eğitim ve seminerlerle farkındalığı artırıyoruz. Bu doğrultuda yeni eylem planımızı bilimsel temelli, katılımcı ve sürdürülebilir bir vizyonla hazırlıyoruz" dedi.

Toplantıda, bölgeye özgü sorunların, şiddetle mücadelede ihtiyaçların ve yeni döneme ilişkin önerilerin de değerlendirileceğini aktaran Göktaş, "Şiddet başlamadan önce önlemek, toplumun tüm kesimlerini bu mücadeleye dahil etmek temel hedefimizdir" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
