Bahçesaray'da örnek asker uğurlama etkinliği - Haberler

Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından düzenlenen asker uğurlama eğlencesine katılanlar doyasıya eğlendi.

Ülke genelinde zaman zaman asker uğurlama törenlerinde eğlencenin dozunun kaçırılması nahoş görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Zaman zaman havaya ateş edilip maganda kurşunu ile birçok vatandaşın yaralandığı asker uğurlama törenlerinin aksine Bahçesaray ilçesinde örnek olacak bir etkinlik yapıldı. Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından organize edilen asker uğurlama eğlencesinde ilk önce şehir merkezinde araç konvoyu düzenlendi. Daha sonra ilçe meydanında devam eden etkinlikte gençlere kına yakıldı. Askere gidecek olan 3 gencin eline kına yakıldıktan sonra etkinliğe katılalar Kürtçe ve Türkçe müzik eşliğinde halaylar çekilerek eğlendiler.

Etkinliğe Kaymakam Mehmet Tuğrul Kundakçı, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, asker yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel