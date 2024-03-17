Bahar Aylarında Hayvanlarda İshal Vakaları Artıyor

ÖZKAN KARAKAYA

Veteriner Hekim Onur Yılmaz, "Bahar aylarında doğumların başlaması ile buzağılarda ishal çok fazla. Özellikle hayvanların yaz döneminde yaşadığı şap hastalığından dolayı birçok hayvanın direnci zayıfladı. ve özellikle bu dönemki ishal vakaları biraz daha sıkıntılı seyrediyor. Vatandaş eğer gebe hayvanına 3 ay önceden aşısını yaptırırsa ishal vakalarında minimum seviyelerinde olacaktır. Bizimde önerimiz bu mutlaka aşılarını yaptırsınlar" dedi.

Ardahan'da veteriner hekim Onur Yılmaz, bahar aylarının gelmesiyle birlikte hayvanlarda yaşanan ishal vakaları için uyarılarda bulundu. Bölgede veteriner hekim odasına da ihtiyaç olduğunu kaydeden Yılmaz şu uyarılarda bulundu.

"BAHAR AYLARININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE İSHAL VAKALARINDA ARTIŞ VAR"

Özellikle bahar aylarında doğumların başlaması ile buzağılarda ishal çok fazla. Özellikle hayvanların yaz döneminde yaşadığı şap hastalığından dolayı birçok hayvanın direnci zayıfladı. ve özellikle bu dönemki ishal vakaları biraz daha sıkıntılı seyrediyor. Tabi aşılamalar yetersizdi. Burada bir noktada il tarım müdürlüğü birkaç köyü aşıladı ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Aşıları normal şartlarda doğumlar başlamadan 3 ay önce başlanması gerekiyor, aşağı yukarı 12'nci ay gebeliklerin ideal dönemleri. Ama arkadaşlarımız işlerindeki yoğunluktan kaynaklı olarak aşıları pilot köylerinde çok geç yaptılar. ve dolayısıyla nerdeyse doğumların yarısı bitmiş oldu. Bundan dolayıda aşılarda çok etkili olmuyor. Aslında bu tip projelerde doğru zamanda aşıları yapamıyorlar ve aşılarda geç kaldığı için netlik sağlamıyor. Şu anki dönemde hepsinde aynı sorun var ishal vakası. Ancak çözümü var. Vatandaş eğer gebe hayvanının 3 ay önceden aşısını yaptırırsa ishal vakalarında minimum seviyelerinde olacaktır. Bizim önerimiz bu mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Ciddi anlamda buzağı ölümleri var. "

"BÖLGEMİZDE VETERİNER ODASI İHTİYACIMIZ VAR"

"Kars, Ardahan, Iğdır Veteriner Hekimleri Odasına bağlıyız. Odanın merkezinin Kars'ta olması itibarı ile sorunlara çözüm sıkıntıların çözümü noktasında ciddi problemler yaşıyoruz. Bu anlamda sahadaki arkadaşlar kurumdaki arkadaşlar ile 3-35'e yakın direktif toplandı. Merkez birliğine gerekli müracaatları kısa sürede yapacak ve Ardahan'da veteriner hekimleri odamızı kuracağız. Çünkü odanın varlığı hem meslektaşlarımızın sorunları, hem de hayvancılıkla ilgili yaşanan sorunlarda ciddi anlamda bize yardımcı olacaktır."