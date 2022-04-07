'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayı yapıldı - Haberler

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'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayı yapıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayı düzenlendi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayı düzenlendi.

Gerçekleştirilen çalıştaya Besni Kaymakamı Nazlı Demir, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Besni ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayında bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan durumlar ele alındı. Çalıştayda aynı zamanda halkın bağımlılıkla mücadelede daha bilinçlenmesi konusunda nelerin yapılabileceği konuşuldu. - ADIYAMAN

'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivil Toplum Kuruluşları, Nazlı Demir, Adıyaman, Yerel, Haberler

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