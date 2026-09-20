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Bağcılar'da fırıncı kadına saldıran 52 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

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Bağcılar'da fırıncı kadına saldıran 52 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
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Bağcılar'da kadın fırıncıya saldıran 52 yaşındaki şüpheli, polis soruşturması sonucu gözaltına alındı. Fırında çıkan tartışmada ürünlere zarar verilip yumurta fırlatılmıştı; şüpheli kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Bağcılar'da kadın fırıncıyı darbeden şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İddiaya göre, Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bir fırında meydana gelen olayda mülk sahibi, fırını işleten Güllü Güneysu'dan dükkanını açmamasını ve boşaltmasını istemişti. 17 Şubat 2027 tarihine kadar kontrat süresi olmasına rağmen Güneysu, çıkmak için süre istemişti. Mülk sahibinin eşi ve kayınbiraderi dükkana gelerek tartışma çıkarmıştı. Tartışma büyürken şahsın, iş yerindeki bazı ürünlere vurup yumurtaları kadına fırlatmıştı. Polis ekipleri olay üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde kadına saldıran O.Ü. (52) isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın "kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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