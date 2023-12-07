Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki gencin bir otomobilin bagajında tehlikeli şekilde yolculuk yapması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyaya yansımasının ardından harekete geçen trafik ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye sokan gençlere 4 bin 583 TL cezai işlem uyguladı.

- Bagajda yolculuk pahalıya patladı

Bagajda yolculuğa 4 bin 583 TL ceza yazıldı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki gencin bir otomobilin bagajında tehlikeli şekilde yolculuk yapması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyaya yansımasının ardından harekete geçen trafik ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye sokan gençlere 4 bin 583 TL cezai işlem uyguladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Ulus Caddesi'nde iki çocuk, canlarını hiçe sayarak seyir halindeki otomobilin kapağı açık bagajında seyahat etti. Otomobil, bagajındaki iki çocuk ile akan trafikte tehlikeye aldırmadan ilerlemeye devam ederken, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

4 Aralık tarihinde meydana gelen olay ile ilgili hareket geçtiğini duyuran Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptığı açıklamada "Ulus Caddesinde bir aracın bagajında oturan 2 şahsın ayaklarını araçtan aşağı sarkıttığı, diğer 2 aracın ise bu olayı video kaydına aldığı tespit edilmiş, plakaları belirlenen araçlara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 65/1-G Gabari dışı yük yüklenmesi, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi, 47/1-D Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak maddelerinden toplam 4 bin 583 TL cezai işlem uygulandı" denildi.