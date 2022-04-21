Babadağ Belediye Başkanı Atlı: 'Yeni Nesiller, Cumhuriyetimizin En Büyük Teminatıdır'

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Aklın ve bilimin ışığında yetişen yeni nesiller, büyük fedakarlıklarla kurulmuş Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması için en büyük teminatımızdır" dedi.

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayımladığı mesajıla kutladı.

23 Nisan'ın aynı zamanda Türk Milleti'nin bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümü olduğunu belirten Başkan Atlı, mesajında şunları kaydetti:

"Türk Milleti'nin esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Türkiye Büyük Milet Meclisimizin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm çocuklara bayram olarak armağan edilmiştir. Dünyada başka hiçbir devlet adamı ülkesinin çocuklarına duyduğu güven ve sevgiyi bu şekilde ifade etmemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara duyduğu güveni onlara sadece bayram armağan ederek değil, dönemi içindeki çağdaş dünyanın tüm eğitim, sosyal ve kültürel imkanlarını bir devlet politikası haline getirerek çocuklara sunmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında pek çok Türk çocuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet aydınlanmasının imkanları ile yurtta ve dünyada bilimden sanata pek çok önemli başarıya imza atmışlardır.

102 yıl sonra bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza duyduğu güvenin çok daha anlamlı hale gelmesi, çocuklarımızın çağdaş eğitim ile sosyal ve kültürel pek çok imkandan yararlanabildiği bir ortamı yurt çapında tesis etmekten geçmektedir. Aklın ve bilimin ışığında yetişen yeni nesiller, büyük fedakarlıklarla kurulmuş Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması için en büyük teminatımızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Ulusumuz ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıldönümünü kutluyor; bu gurur günlerini bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."