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Azerbaycanlı Ebru Sanatçısı Sevinç Aliyeva, Besni Eğitim Bayramı'nda Eserlerini Sergiledi

Azerbaycanlı Ebru Sanatçısı Sevinç Aliyeva, Besni Eğitim Bayramı'nda Eserlerini Sergiledi
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Azerbaycanlı Ebru sanatçısı Sevinç Aliyeva, 26. Besni Eğitim Bayramı'nda eserlerini sergileyerek, Besni'ye olan sevgisini dile getirdi. Aliyeva, etkinlikte gençlere Ebru Sanatı hakkında bilgiler verdi ve gelecekte yeni eserler yapmayı planladığını ifade etti.

Azerbaycanlı Ebru Sanatçısı Sevinç Aliyeva, 26. Besni Eğitim Bayramı'nda eserlerini sergileyerek, Besni'ye olan sevgisini dile getirdi.

Azerbaycan'dan gelen Ebru Sanatçısı Sevinç Aliyeva, 26. Besni Eğitim Bayramı'na katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Eğitim Bayramında yaptığı eserleri tek tek sergileyen ve Ebru Sanatı hakkında da öğrenci ve gençlere bilgiler veren Aliyeva, "Burada kendimi Besni'nin yerlisi gibi hissettim. Hepimiz Türk'üz, çok sıcak bir şekilde karşılandım ve bu beni mutlu etti. Ben burada Ebru Sanatı dışında aynalar yapmayı ve mangala kesmeyi düşünüyorum. Umarım herkes beğenir" diye konuştu.

Azeri sanatçı, Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağıran'a üzerinde Karabağ'ın simgesi olan bardak hediye etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Azerbaycan Kültür Eğitim Sanat Yerel Besni

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