Azerbaycan Kars Başkonsolosu Erzincan Valisi'ni ziyaret etti

Erzincan'a bazı temaslarda bulunmak üzere gelen Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin konuşulduğu ziyarette, karşılıklı birlik ve beraberlik mesajları verildi. İkili daha sonra beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Aydoğdu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek Guliyev'e çalışmalarında başarılar diledi. Başkonsolos Nuru Guliyev ise göstermiş olduğu misafirperverlik dolayısıyla Vali Aydoğdu'ya teşekkürlerini bildirdi. - ERZİNCAN