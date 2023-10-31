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Azerbaycan Heyeti'nden Vali Çiftçi'ye ziyaret

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Yerel Haberler

Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Valimiz Mustafa Çiftçi, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'la ilişkilerimizin her daim canlı tutulmasının gerekliliğini vurguladı - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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