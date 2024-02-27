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Ayvalık'ta polisten rekor operasyon: 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Ayvalık'ta polisten rekor operasyon: 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla bir süredir takip ettikleri 5 şüphelinin üzerinde ve kullandıkları araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 7 bin 194 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 TL ile 2 adet cep telefonuna da el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan D.A. ve E.Ş. isimli 5 şüpheli, sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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