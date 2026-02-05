Haberler

Doktor önlüğünü giyemeden vefat eden tıp öğrencisi okulunda yad edildi

Doktor önlüğünü giyemeden vefat eden tıp öğrencisi okulunda yad edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kansere yenik düşen Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Aylin Bozdayı, okulunda düzenlenen anma programıyla yad edildi. Arkadaşları ve akademisyenler tarafından yapılan konuşmalarda, Aylin'in erken kaybı nedeniyle duyulan üzüntü ifade edildi.

Kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Aylin Bozdayı öğrenim gördüğü okulda arkadaşları ve akademisyenler tarafından yad edildi.

Mücadele ettiği kanser hastalığı sebebiyle geçtiğimiz ay vefat eden 4'üncü sınıf öğrencisi Aylin Bozdayı (23) için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde (DHF) bir anma programı düzenlendi. Merhumenin hayrına lokma ikram edilirken anma programına katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Öğrenciler vefat eden arkadaşlarının masasını karanfillerle donatarak doktor önlüğü bıraktı. Duaların edildiği anma programına DHF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sinan Evcil, AFSÜ Diş Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ömer Ekici, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda, Bozdayı için bütün arkadaşları adına Begüm Günay ve Prof. Dr. Evcil birer konuşma yaparak Aylin'in erken kaybından duydukları üzüntüyü dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı