AYESOB'da Başkan Künkcü güven tazeledi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AYESOB) 34'üncü Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Muhammet Ali Künkcü, delegelerin büyük desteğini alarak yeniden başkan seçildi.

AYESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula çok sayıda meslek odası başkanı ve oda üyesi katıldı. Genel kurulun divan başkanlığını Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yaptı. İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Muhammet Ali Künkcü ile Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç delegelerin oyuna sunuldu. Birliğe bağlı 82 odadan toplam 601 delegenin katıldığı genel kurulda 590 oy kullanıldı. Kullanılan oyların 5'i geçersiz sayılırken, mevcut başkan Künkcü 405 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi Semih Özmeriç ise 180 oy aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından salonda büyük sevinç yaşanırken, Künkcü, kazananın Aydın esnafı olduğunu ifade etti. Yeniden göreve seçilen Künkcü, önümüzdeki dönemde de Aydın'daki esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümü, mesleki gelişim ve birlik çalışmalarına yönelik projelerin süreceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
