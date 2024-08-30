Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Erkal: Emperyalizm Müslüman nüfusu ortadan kaldırmak istiyor

Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Mustafa Erkal, emperyalizmin Doğu Türkistan'da, Bosna'da, Kıbrıs'ta, son olarak Filistin ve Gazze'de soykırım yaparak Müslüman nüfusu ortadan kaldırmak istediğini anlatarak, "İslam dünyasında bu soykırım kolay kolay unutulmamalıdır. Eğer emperyalizme boyun eğip emir kulu oluyorsanız ne dindaşlarınızın ne de soydaşlarınızın insan haklarını düşünebilirsiniz" dedi.

Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa E. Erkal, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Türk milletinin bir bütün olarak elde ettiği milli zaferlerimiz sürekli ders almamız gereken örneklerdir. Zaferler milli varlığımızın genç nesillerce korunmasını, gelecekte de sürdürülebilmesini sağlayan uyarı ve derslerle doludur" dedi.

Zaferlerin milli beraberlik şuuru ve yüce bir sevgi olan Peygamber sevgisiyle beraber vatan sevgisinin muhafaza edilmesini ve sürdürülmesini sağladığını belirten Erkal, şöyle konuştu: "Bu konuda 'Vatan sevgisi imandandır' hadisi hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zaferler milletleri var eden fedakarlıklarla elde edilir. Egemenliğin ve milli bağımsızlığın sürekli kılınmasına yol açar. Bu bakımdan zaferler milli bağımsızlığın çimentosudur."

"30 Ağustos Türklüğün yok olmasını önledi"

Milli Mücadele ve 30 Ağustos Zaferi olmasaydı Anadolu'nun çehresinin farklı olacağını, burada Müslüman Türk'ün Anadolu'nun ortasına sıkışmış, egemenliğini ve bağımsızlığını kaybetmiş, itilen ve kakılan bir millet olacağını anlatan Erkal, şunları söyledi:

"Türk ulusu o zaman ne dinini, ne de Türklüğünü koruyabilirdi. 30 Ağustos Türk'ün ve kendilerini Türk olarak hissedenlerin emperyalizme karşı başarısıdır. İşgalcilerin kışkırtmalarına rağmen emperyalizme karşı kazanılan bir büyük zaferin mührüdür. Dünya değişik bölgelerde emperyalizmin tokadını yedikçe onu daha iyi tanıyor ve anlıyor."

"Emperyalizm soykırıma devam ediyor"

Emperyalizmin Doğu Türkistan'da, Bosna'da, Kıbrıs'ta birçok Türk ve Müslüman bölgesinde, son olarak Filistin ve Gazze'de soykırım yaparak Müslüman nüfusu ortadan kaldırma çabalarıyla meşgul olduğunu anlatan Mustafa Erkal, ayrılıkçılara şöyle seslendi:

"İslam dünyasında bu soykırım kolay kolay unutulmamalıdır. Eğer emperyalizme boyun eğip emir kulu oluyorsanız ne dindaşlarınızın, ne de soydaşlarınızın insan haklarını düşünebilirsiniz. Eğer insan katilleri ve işgalcilerle aynı bölücü ve yıkıcı fikirleri paylaşırsanız maalesef onlardan bir parça olursunuz." - İSTANBUL