Aydın yerel haberleri | Kampçıların yeni adresi olacaktı, Karacasu Belediye başkanı Erikmen, öksüz bıraktı

Aydın haber: Aydın'ın tarihi öneme sahip ilçelerinden olan Karacasu'nun, kültür turizmine katkı sağlaması ve kampçıların yeni adresi olması beklenen, "Afrodisias Kültür Yolunda Karacasu Molası" adıyla hayata geçirilen kamp ve karavan alanı, şartlı olarak 10 yıllığına kiraya verilecek.

Aydın'ın tarihi öneme sahip ilçelerinden olan Karacasu'nun, kültür turizmine katkı sağlaması ve kampçıların yeni adresi olması beklenen, "Afrodisias Kültür Yolunda Karacasu Molası" adıyla hayata geçirilen kamp ve karavan alanı, şartlı olarak 10 yıllığına kiraya verilecek. Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen'in bu kararı hem Meclis'te hem de ilçede tepkiye neden oldu.

Halktan kopuk tutumu ve herkese azarlayıcı tutumu ile dikkat çeken Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen'in tutumu kadar icraatları de her geçen gün tepki çekmeye devam ediyor. Kültürel tarihi ile Aydın'ın önemli ilçelerinden olan Karacasu'nun, kampçıların yeni adresi olması ve ilçe turizmine katkı sağlaması amacıyla Başkan Zeki İnal döneminde "Afrodisias Kültür Yolunda Karacasu Molası" adıyla hayata geçirilen kamp ve karavan park projesi, üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hayata geçirilemedi. Kamp alanı içerisinde yer alan 24 yataklı bungalov ev, 24 çadır kapasiteli kamp alanı ve 18 araç kapasiteli karavan park tesisi ile kampçıların da yeni gözdesi olması beklenen proje, Karacasu Belediyesi tarafından yapılamayınca ihale ile yatırımcılara verilmesi talep edildi. Karacasu Belediye Meclisi Toplantısı gündemine alınan belediyeye ait bungalov evleri, kamp ve karavan park alanının şartlı olarak 10 yıllığına kiraya verilmesi talebi ise toplantıda gergin anlara sebep oldu. 1 yıldır tamamlanamayan projenin şimdi ise ihaleye verilmesi talebine CHP'li meclis üyesi Erdinç Gümüş; "Bu talep, beceriksizliğinizi ortaya çıkardı" diyerek tepki gösterdi.

Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, kamp alanının sağlık turizmine kazandırmak istediklerini ve projenin yaklaşık 3 milyon TL değerinde masrafı olduğunu belirterek "İlçenin geleceği turizme bağlı ve oraya özellikle sağlık turizminin kazandırmak istiyoruz. Orası için 2 yatırımcı var. Biz yatırımcı varken bunu bu şekilde yapalım bütçemizi enerji yatırımlarında kullanalım istiyorum. Biz bir yatırımcı varken ekstra bir harcama yapmaktan kaçınıyoruz" dedi.

Mecliste tansiyonun yükselmesine sebep olan gündem maddesine tepki gösteren CHP'li meclis üyesi Erdinç Gümüş; "Belli bir maliyet hesabı yapılmadı mı? Bu iş neden 1 yıldır tamamlanmadı da şimdi 10 yıllığına kiraya verilecek. Artısını eksisini bilmemiz lazım. Bu iş için Karacasu Belediyesi, GEKA'dan borçlandı ve yarın bunun borcunu ödeyecek. Neden eksik kaldı. Bir dünya gayrimenkul sattık. Neden burada değerlendirilmedi. Beceriksizliğiniz ortaya çıkmış oldu" dedi.

Tartışmalara sebep olan gündem maddesi ise oy çokluğu ile kabul edilirken, kamp ve karavan park alanı şartlı olarak 10 yıllığına kiraya verilecek.

Bölgenin kültür turizmi açısından önemli bir adım olacağı düşünülen projenin ihale ile kiralanacağının duyulması ise "Karacasu Belediyesi öksüz bıraktı" yorumlarına sebep oldu. - AYDIN