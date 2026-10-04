Haberler

Aydın Yenipazar'da müftülük personeli aylık toplantıda din hizmetlerini ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Yenipazar'da müftülük personeli aylık toplantıda din hizmetlerini ele aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde İlçe Müftülüğü personelinin aylık mutat toplantısı, İlçe Müftüsü Dr. Mesut Alkış başkanlığında yapıldı. Toplantıda din hizmetlerinin etkin yürütülmesi, personelin görev ve sorumlulukları ile mevzuat konuları ele alındı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde İlçe Müftülüğü personelinin katılımıyla aylık mutat toplantı gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Dr. Mesut Alkış başkanlığındaki toplantıda, ilçede yürütülen din hizmetleri ile personelin görev ve sorumluluklarına ilişkin konular değerlendirildi.

Yenipazar İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, din hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Personelin görevlerini yerine getirirken dikkat etmesi gereken hususların değerlendirildiği toplantıda, hizmetlerin işleyişine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının bir diğer gündemini ise personeli ilgilendiren mevzuat konuları oluşturdu. Görev ve sorumluluklara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, personelin çalışma süreçlerinde karşılaşabileceği konular üzerinde de duruldu.

İlçe Müftüsü Dr. Mesut Alkış'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, müftülük bünyesinde yürütülen çalışmaların düzenli şekilde sürdürülmesi ve din hizmetlerinin vatandaşlara etkin bir şekilde ulaştırılmasına yönelik konular ele alınarak personelin görüş ve değerlendirmeleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Tiyatrocu Ethem Özbora hayatını kaybetti! Acı haberi Selçuk Yöntem duyurdu

Selçuk Yöntem'in acı günü! Yakın arkadaşını kaybetti
Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak

Bu iddia doğruysa vay dünyanın haline: Seçimi erteletmek için...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! 'Evlilik yaramış'

Ünlü oyuncuyu görenler aynı detaya takıldı! "Gençleşmiş resmen"
Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu

Almanlara dersini verdi! Türkiye sorusuna tokat gibi yanıt
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü

Yol kenarında ölü bulunan gencin katili bakın kim çıktı
Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşüyor! Hızlı tren Avrupa sınırına ulaşıyor

Hızlı tren Avrupa sınırına ulaşıyor! 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor
İstanbul'da 200 lezzet noktası ünlü şefler tarafından tescillendi

İstanbul'da 200 lezzet noktası ünlü şefler tarafından tescillendi
Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez 'tişört' tartışmasında kan aktı

Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez tişört yüzünden kan aktı
Angelina Jolie Gazze'deki yıkımı paylaştı: Acil yardım çağrısı yaptı

Angelina Jolie Gazze'deki yıkımı paylaştı: Acil yardım çağrısı yaptı