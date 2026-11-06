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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Acarlar'da çarşı ve hal esnafını ziyaret etti

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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Acarlar'da çarşı ve hal esnafını ziyaret etti
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Acarlar Mahallesi'ndeki ziyaretlerinde mahalle çarşısındaki iş yerlerini ve sebze meyve halini gezdi. Varol, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi, esnafa bereketli kazançlar diledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Acarlar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İş yerlerini ve sebze meyve halini ziyaret eden Varol, esnafla sohbet ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Acarlar Mahallesi'ndeki ziyaret programı kapsamında ilk olarak mahalle çarşısındaki iş yerlerini gezen Vali Varol, işletme sahipleriyle sohbet etti. Esnafın çalışmaları hakkında bilgi alan Varol, iş yeri sahiplerine bol ve bereketli kazançlar diledi. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Varol, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirerek talep ve önerilerini dinledi.

Sebze meyve halinde esnafla buluştu

Vali Varol, Acarlar'daki programı kapsamında sebze meyve halini de ziyaret etti. Hal esnafıyla bir araya gelerek sohbet eden Varol, esnafa bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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