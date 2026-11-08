Aydın Köşk'te genç hafızın hafızlık eğitimini tamamlaması için program düzenlendi

Aydın'ın Köşk ilçesinde yatılı erkek hafızlık Kur'an kursunda eğitim gören İbrahim Şenol, hafızlık eğitimini başarıyla tamamladı.

Köşk Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu öğrencilerinden İbrahim Şenol'un hafızlık eğitimini tamamlaması dolayısıyla Köşk İlçe Müftülüğü'nde program düzenlendi. Programa İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış, kurs hocaları ve öğrencinin sınıf arkadaşları katıldı. Programda, genç hafızın başarısı dualar eşliğinde kutlanırken, hafızlık pastası kesildi. Öğrencinin yetişmesinde emeği bulunan hocası Yakup Memiş başta olmak üzere kurs öğreticileri tebrik edildi. İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, hafızlık eğitimini tamamlayan İbrahim Şenol tebrik edilerek, hafızlığının daim olması ve ilminin bereketlenmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı