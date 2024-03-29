Aydın İl Sağlık Müdürü Evde Sağlık Hizmetleri Hastalarını Ziyaret Ediyor

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından tedavi ve bakım süreçleri takip edilen hastalara ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretler kapsamında Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde ikamet eden aileleri ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, ailelerin talep ve isteklerinin dinleyerek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu ve tedavilerini yapan sağlık ekibinden durumları hakkında bilgi aldı. Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan hasta ve hasta yakınları dilek ve temennilerini ileterek, verilen sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını ve İl Sağlık Müdürü Şenkul nezdinde Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerine teşekkürlerini etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'a ziyaretinde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı ile Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi eşlik etti. - AYDIN