Aydın İl Müftüsü'nden Genç Gönüller Projesi Ziyareti

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Diyanet İşleri Başkalığı'nın, nesiller arasındaki etkileşimi artırmak ve onlara doğru bir rol model sunabilmek gayesi ile başlattığı 'Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor' projesi kapsamında öğrenciler ile bir araya geldi.

Efeler Mimar Sinan Camii 4-6 yaş ve 7-10 yaş Kur'an kursunu ziyaret eden Aydın İl Müftüsü Güneş, "Kursumuzda 70 öğrencimiz tam gün ve yarım gün eğitim görüyor. Proje kapsamında öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin yanında çeşitli etkinliklerde eğlenerek öğreniyorlar.

Gençlik koordinatörlerimiz ve öğreticelirimiz herzaman sizlerin yanında olacak diyen Güneş, Öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Gençlik Koordinatörlüğü öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulundu. - AYDIN