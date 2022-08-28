Aydın haberleri: Aydın Ağır Pedallar Bisiklet Grubu 30 Ağustos için Çine'ye pedal bastı

Aydın Ağır Pedallar Bisiklet Grubu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Efeler'den Çine'ye bisiklet turu düzenledi.

Ağır Pedallar Bisiklet Grubu'nun Efeler'den başlayan bisiklet turu Çine Kuvay-i Milliye Müzesi'nde son buldu. Grubun kurucu üyelerinden Can Durmuş etkinliklerinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramımızın coşkusunu yaşamak adına özel bir tur organize ettik. Turumuza her yaştan kadın-erkek, genç-yaşlı bisiklet dostlarımız katıldı. Efeler diyarı Aydın'da bu anlamlı turu organize ettiğimiz için mutluyuz. Mücadele denince akla gelen efelerimiz için stratejik bir yeri olan Kuvay-i Milliye Müzesi'ni özellikle seçtik. Sembolik olarak efemiz de zeybek oynadı. Organizasyonumuz halk tarafından oldukça ilgi gördü. Buna benzer organizasyonlarımıza devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" dedi. - AYDIN