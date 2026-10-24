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Aydın Efeler'de sabah namazı buluşması Telli Dede Camii'nde gerçekleştirildi

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Aydın Efeler'de sabah namazı buluşması Telli Dede Camii'nde gerçekleştirildi
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Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün organize ettiği sabah namazı buluşması, Aydın'ın Efeler ilçesindeki Telli Dede Camii'nde yapıldı. Programa İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun ve Şube Müdürü Muhammet Yılmaz katıldı; birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında vatandaşlar Telli Dede Camii'nde bir araya geldi.

Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün düzenlediği program, Telli Dede Camii'nde gerçekleştirildi. Programa Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun ve Şube Müdürü Muhammet Yılmaz da katıldı. Sabah namazının cemaatle kılındığı buluşmada, vatandaşlar aynı safta bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını paylaştı. Manevi atmosferde gerçekleşen programda cami merkezli birlikteliğin ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Programın ardından emeği geçen dernek başkanına ve cami görevlilerine teşekkür eden İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, bu tür buluşmaların vatandaşlar arasındaki manevi bağları güçlendirdiğini belirtti. Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün, vatandaşları camilerde bir araya getirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla sabah namazı buluşmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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