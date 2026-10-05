Aydın Efeler'de okul öncesi öğrencileri kuşlar için yuva yapıp doğaya katkı sundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde "Hayvan Dostlarıyla Bir Gün" Projesi kapsamında bir araya gelen okul öncesi öğrencileri, kuşlar için yuva yaparak doğadaki canlıların yaşamına katkı sundu.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul öncesi öğrencilerinde hayvan sevgisi ve doğa bilincinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen "Hayvan Dostlarıyla Bir Gün" Projesi kapsamında minik öğrenciler, kuşlar için yuva yaptı. Proje çerçevesinde Yunus Emre Anaokulu öğrencileri, Mimar Sinan Anaokulu'nu ziyaret etti. Etkinlikte öğrenciler, okul bahçesinde bulunan hayvanları beslerken, doğadaki canlıların yaşamına katkı sunmak amacıyla kuş evleri hazırladı. Minik eller tarafından özenle yapılan kuş yuvaları, öğrencilerin hem üretmenin hem de canlılara destek olmanın mutluluğunu yaşamasını sağladı. Etkinlik boyunca çocuklara hayvan sevgisi, merhamet, sorumluluk ve doğaya karşı duyarlılık konularında farkındalık kazandırıldı.

Etkinliğe katılan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk da öğrencilerle bir araya gelerek kuş evi yapımına eşlik etti. Çomruk, öğrencilerin doğadaki canlılara yönelik gösterdiği duyarlılığın küçük yaşlarda kazanılması açısından önemli olduğunu ifade etti. Etkinlik sonunda öğrencilere katılım sertifikaları takdim edilirken, "Hayvan Dostlarıyla Bir Gün" Projesi ile çocukların canlılara saygı, merhamet, sorumluluk ve çevre bilinci kazanmalarının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı