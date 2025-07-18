Aydın Devlet Hastanesi'nde Narkotik Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Aydın Devlet Hastanesi'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında, hastanemiz konferans salonunda iki gün süren farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Bağımlılıkla mücadelede özellikle annelerin rolüne dikkat çekilen eğitim programı, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Etkileyici içeriğiyle beğeni toplayan bu etkinliğin, toplumsal farkındalık oluşturmaya katkı sağlaması amaçlanıyor.

Program sonunda, eğitimi gerçekleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi personeline katkılarından dolayı hastane yönetimi tarafından teşekkür edilerek sertifikaları teslim edildi. - AYDIN