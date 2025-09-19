Aydın'da Yasadışı Kenevir Ekimi: 37 Kök Ele Geçirildi

Haberler

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 37 kök kenevir bitkisi ile iki kişi yakalandı. Konuya ilişkin adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 37 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca yasadışı kenevir ekimine karşı çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Halilbeyli Mahallesi ova mevkiinde (37) kök kenevir bitkisi ve ekiciliğini yapan 2 şahıs ele geçirilirken olup konu ile ilgili adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
