Aydın'da Vali Yardımcısı ve Kaymakam Atamaları Gerçekleşti

Aydın'da Vali Yardımcısı ve Kaymakam Atamaları Gerçekleşti
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Aydın'da 2 vali yardımcısı ve bazı ilçelerin kaymakamları değişti. Kütahya ve Afyonkarahisar'dan 2 vali yardımcı Aydın'a atanırken, Aydın'dan da 3 vali yardımcısı farklı illere atandı. Ayrıca, köşk, İncirliova ve Çine ilçelerinde yeni kaymakam atamaları yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Aydın'da 2 vali yardımcısı ve bazı ilçelerin kaymakamları değişti.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bazı illerde vali, vali yardımcıları ve kaymakamlarla ilgili yeni atamalar yapıldı. Vali yardımcılığı atamaları kapsamında; Kütahya Vali Yardımcısı Fikret Zaman ve Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz Aydın Vali Yardımcılığına, Aydın Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan Mersin Vali Yardımcılığına, Aydın Vali Yardımcısı Armağan Önal da Çorum Vali Yardımcılığına atandı.

Kaymakam atamalarında ise; Ağrı Patnos Kaymakamı Hasan Taş Köşk Kaymakamı, Kayseri Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay İncirliova Kaymakamı, Adıyaman Vali Yardımcısı Ali Erdoğan Çine Kaymakamı oldu. İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk Samsun Vali Yardımcılığına, Çine Kaymakamı Murat Büyükköse Afyonkarahisar Vali Yardımcılığına, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat da Van Vali Yardımcılığına getirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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