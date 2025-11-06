Aydın'da Traktör ve Motosiklet Sürücüleri için Trafik Güvenliği Eğitimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke'nin Bağarası Mahallesi'nde traktör ve motosiklet sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenleyerek 64 sürücüyü bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde Mobil Muayene İstasyonu ekibiyle ortaklaşa düzenlenen etkinlikte traktör ve motosiklet sürücülerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Bağarası Mahallesi'nde yapılan eğitimde, traktör sürücülerine araç devrilmelerine karşı koruma sağlayan Rollover Protection System (ROPS) sistemi, traktörlerin görünürlüğünü artıran reflektör ve sarı flaşör lamba kullanımı ile genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Motosiklet sürücülerine ise koruma başlığı, gözlük ve reflektif yelek kullanımı konularında eğitim verildi. Eğitim faaliyeti kapsamında 46 traktör ve 18 motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam 64 araç sürücüsüne eğitim verilerek, trafik güvenliği konusunda bilgilendirici materyaller dağıtıldı. - AYDIN