Aydın'da şehit polisler adına fidan dikildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, aileleri Aydın'da yaşayan 33 şehit polis memuru için 333 fidan dikti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan Geleceğimiz İçin Bin Nefes" Projesi kapsamında İmamköy Mahallesinde bulunan Atış Poligonunda 33 şehit polis adına fidan dikme etkinliği yaptı. Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, şehit aileleri ve kurum müdürleri katıldı.

Programda yaptığı konuşmada sehitleri rahmet ve minnetle anan Vali Canbolat, "Bugün burada yalnız bir etkinlik için değil, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın hatıralarına vefamızı göstermek, onların bize bıraktığı kutlu mirası yaşatmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İmamköy'deki İl Emniyet Müdürlüğü Atış alanın toprağına yalnızca fidanlar emanet etmiyoruz. Bugün toprağın bağrına 33 şehidimizin adını, onların tertemiz hatırasını ve bu milletin minnetini, şükranını gösteriyoruz. Dikeceğimiz 333 fidan büyüdükçe yalnızca gölge vermeyecek, bu topraklarda özgürce nefes almamızı sağlayan o büyük fedakarlığın canlı birer nişanesi haline gelecektir." dedi.

"Her bir fidan vefa sözüdür"

Aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak ve onların mukaddes mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla fidan dikme etkinliği yaptıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Erdoğan, "Bugün toprakla buluşturacağımız her fidan, aslında bir vefa sözüdür. Bu fidanlar şehitlerimizin aziz hatırasının yeşeren sembolü, onların bize bıraktığı, onların bize bıraktığı emanete sahip çıktığımızın özde bir ifadesidir. Burada dikilen her bir fidan aziz şehitlerimizin adı ile büyüyecek göğe yükselen dalları milletimizin bağımsızlığını, toprakla buluşan kökleri ise ülkemizin birlik ve beraberliğini temsil edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, başta şehitlerimizin mukaddes emanetleri olan kıymetli aileleri olmak üzere desteği ve katkılarıyla bizleri onurlandıran tüm saygı değer misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş dua yaptı. Duanın ardından Vali Canbolat, Emniyet Müdürü Erdoğan, şehit aileleri ve polisler fidanları toprakla buluşturdu. Dikilen fidanlara can suyu verildi. - AYDIN