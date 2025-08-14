Aydın'da Şap Hastalığıyla Mücadelede Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şap hastalığı ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmaları devam ediyor. İl Müdürü Ayhan Temiz, Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen aşı uygulamasına katılarak çalışmaları yerinde inceledi.

Efeler İlçe Müdürlüğü personeli tarafından yapılan aşılama sırasında, şap hastalığıyla mücadelede aşının önemi vurgulandı. İl Müdürü Temiz, hayvan sahiplerinin talep ve görüşlerini dinleyerek hayvancılıkla ilgili genel sorunlar hakkında istişarelerde bulundu. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığının hayvan sağlığı ve verimliliği üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla il genelinde aşılama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. - AYDIN