Aydın'da Şap Hastalığıyla Mücadelede Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'da Şap Hastalığıyla Mücadelede Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı ile mücadele için aşılama çalışmalarını sürdürüyor. İl Müdürü Ayhan Temiz, Işıklı Mahallesi'nde uygulamaları yerinde inceledi ve hayvancılıkla ilgili sorunları dinledi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şap hastalığı ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmaları devam ediyor. İl Müdürü Ayhan Temiz, Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen aşı uygulamasına katılarak çalışmaları yerinde inceledi.

Efeler İlçe Müdürlüğü personeli tarafından yapılan aşılama sırasında, şap hastalığıyla mücadelede aşının önemi vurgulandı. İl Müdürü Temiz, hayvan sahiplerinin talep ve görüşlerini dinleyerek hayvancılıkla ilgili genel sorunlar hakkında istişarelerde bulundu. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığının hayvan sağlığı ve verimliliği üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla il genelinde aşılama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Anderson Talisca hakkında bomba iddia! Ayrılığı duyurdular

Güle güle Talisca! Ayrılığı duyurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti

Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.