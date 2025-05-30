Aydın'da Organ Bağışı Standı Yoğun İlgi Görüyor

Aydın'da Organ Bağışı Standı Yoğun İlgi Görüyor
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Aydın Devlet Hastanesi'nde kurulan organ bağışı standı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Organ bağışının önemi konusunda bilgilendirmeler yapılırken, birçok kişi organ bağış formunu doldurarak kampanyaya destek verdi.

Aydın Devlet Hastanesi'nde kurulan organ bağışı standı, vatandaşlardan büyük ilgi görürken, bağış süreci ve yasal prosedürler hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı stantta birçok vatandaş da organ bağış formunu doldurarak bu anlamlı kampanyaya destek verdi.

Aydın Devlet Hastanesi poliklinik girişinde açılan organ bağışı standı vatandaşların ilgisini çekti. Standı ziyaret edenler arasında Hastane Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş'ın yanı sıra hastane yöneticileri, sağlık personeli, hastalar ve hasta yakınları da yer aldı. Etkinlik kapsamında, organ bağışının önemi konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Bağış süreci, yasal prosedürler ve bağış sonrası süreç detaylı şekilde anlatıldı. Standı ziyaret eden birçok vatandaş, organ bağış formunu doldurarak bağışta bulundu. Aydın Devlet Hastanesi yönetimi, organ bağışıyla hayat kurtarmaya katkı sunan tüm duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Organ bağışının bir kişinin hayatını kaybetmesinden sonra birçok hayatın kurtarılmasına vesile olabileceğine dikkat çeken Başhekim Bozbaş, vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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