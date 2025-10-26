Aydın'da Okul Kantinlerinde Gıda Güvenliği Denetimleri Yapıldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak ve okul çevrelerinde güvenliği artırmak amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan okul kantinleri ile çevresinde faaliyet gösteren gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinde resmi kontroller yapıldı. Denetimlerde gıda güvenliği, hijyen şartları ve ürünlerin uygunluğu kontrol edilirken, işletme sahiplerine mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşmasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN