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Aydın'da Öğrencilere Su Verimliliği Eğitimi

Aydın'da Öğrencilere Su Verimliliği Eğitimi
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskihisar İlkokulu'nda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine su verimliliği hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrencilere suyun önemi anlatıldı ve broşürler dağıtıldı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde öğrencilere su verimliliği hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri son yıllarda önemi daha da anlaşılan suyun verimli kullanımı ile ilgili olarak bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak Eskihisar İlkokulunda 3. ve 4. sınıflara yönelik öğrencilere su verimliliği konusunda bilgilendirmede bulundu. Suyun canlı yaşamı üzerindeki öneminden bahsedilerek, öğrencilere broşür dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü (Su Verimliliği Birimi) tarafından Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Sultanhisar İlçesi Eskihisar İlkokulunda 3. ve 4. sınıflara yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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