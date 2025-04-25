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Aydın'da Narkotik Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Aydın'da Narkotik Farkındalık Eğitimi Düzenlendi
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Eczacı Odası iş birliğiyle düzenlenen narkotik farkındalık eğitimi, uyuşturucu ile mücadelede toplumda bilinç oluşturmayı hedefliyor. Eğitimde eczacıların rolü ve uyuşturucu maddelerin tanınması gibi konular işlendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 21. Bölge Aydın Eczacı Odası iş birliğiyle narkotik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Uyuşturucu ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesini amaçlayan eğitim, Aydın Eczacı Odası hizmet binasında gerçekleştirildi. Eğitimde, uyuşturucu maddelerin tanınması, bağımlılıkla mücadelede eczacıların rolü ve ihbar mekanizmaları gibi konular ele alındı. Eğitim sonunda polis ekipleri tarafından eczacıların soruları yanıtlandı. 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa Karaarslan yaptığı açıklamada, "Düzenlediğimiz narkotik eğitimi oldukça verimli geçti. Değerli katkıları için İl Emniyet Müdürlüğü'müz nezdinde tüm emniyet mensuplarımıza çok teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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