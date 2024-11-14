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Aydın'da Küçükbaş Hayvanlara Veba Aşısı Uygulandı

Aydın'da Küçükbaş Hayvanlara Veba Aşısı Uygulandı
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş hayvanları veba aşısı yaparak hayvan sağlığını korumak için sahaya indi. Aşılamalarla salgın hastalıklara karşı önlem alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde sahaya inen ilçe tarım ekipleri, küçükbaş hayvanları küpeleyerek, veba aşısı uyguladı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma kapsamında, hayvan sağlığını koruma ve hastalıkların yayılmasını engelleme amacıyla mahalledeki küçükbaş hayvanlar aşılanarak salgın hastalıklara karşı önlem alıyor. Yetkililer ise veba gibi bulaşıcı hastalıkların hayvanlar arasında hızla yayılabileceğine dikkat çekerek, düzenli aşılamanın önemini vurguladı. Bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için bu tür uygulamaların devam edeceği de öğrenilirken sahaya inen ilçe tarım ekipleri, Söke'de küpeleme ve aşılama çalışması gerçekleştirdi. Aşılama süreci boyunca üreticilere hayvan sağlığı ve hijyen konularında bilgilendirmeler de yapılırken, ekipler küçükbaş hayvanların veba aşılarını yaptı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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