Aydın'da 'Kaskımla Güvendeyim' Denetimi Gerçekleştirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekiplerince 'Kaskımla güvendeyim' denetimi gerçekleştirilerek, kask kullanımının önemi anlatıldı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca Yeşilyurt Denetim mevkiinde motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik 'Kaskımla güvendeyim' projesi kapsamında uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda kask ve koruma gözlüğü takılmasının önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi alınması, motosikletlerine tescil yaptırmaları, reflektifli yelek kullanmaları, hız kuralları konularında denetim yapılarak sürücüler bilgilendirildi. Sürücülere yönelik trafik denetim ve kontrol faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN