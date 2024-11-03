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Aydın'da 'Kaskımla Güvendeyim' Denetimi Gerçekleştirildi

Aydın'da 'Kaskımla Güvendeyim' Denetimi Gerçekleştirildi
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Kaskımla güvendeyim' projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemi ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekiplerince 'Kaskımla güvendeyim' denetimi gerçekleştirilerek, kask kullanımının önemi anlatıldı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca Yeşilyurt Denetim mevkiinde motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik 'Kaskımla güvendeyim' projesi kapsamında uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda kask ve koruma gözlüğü takılmasının önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi alınması, motosikletlerine tescil yaptırmaları, reflektifli yelek kullanmaları, hız kuralları konularında denetim yapılarak sürücüler bilgilendirildi. Sürücülere yönelik trafik denetim ve kontrol faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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