Kaçak hayvan sevklerine karşı İncirliova'da ortak çalışma

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kaçak hayvan hareketleriyle mücadele kapsamında jandarma personeline eğitim verildi.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı personeline, 2025 yılı Hayvan Hareketleri ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında eğitim çalışması gerçekleştirildi. İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, hayvan hareketlerinin kontrolü, kaçak hayvan sevklerinin önlenmesi ve şap hastalığı başta olmak üzere bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Öte yandan ilçede kaçak hayvan hareketlerine yönelik denetimlerin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile kolluk kuvvetlerinin iş birliğinde aralıksız sürdüğü bildirildi. Denetimlerle şap hastalığının yayılmasının önlenmesi, sağlıklı hayvan hareketlerinin güvence altına alınması ve üreticilerin emeklerinin korunmasının hedeflendiği vurgulandı. - AYDIN