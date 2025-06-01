Aydın'da Jandarmadan Şok Yol Kontrolü: 3 Araç Trafikten Men Edildi

Aydın'da Jandarmadan Şok Yol Kontrolü: 3 Araç Trafikten Men Edildi
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri yol kontrolü uygulamasında 78 aracı denetleyerek kurallara uymayan 3 aracı trafikten men etti. Toplamda 16 bin 237 TL trafik cezası kesildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen şok yol kontrolü uygulamasında 78 araç denetlenirken, kurallara uymayan 3 araç trafikten men edildi. Toplamda 16 bin 237 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Asayiş Timleri ve Trafik Timleri ile birlikte ilçede belirlenen noktalarda şok yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde; 78 araç sorgulandı, 4 araç veya sürücü hakkında işlem yapıldı, 3 araç trafikten men edildi ve 16 bin 237 TL tutarında trafik cezası uygulandı. Ayrıca yol kontrol faaliyetinde 103 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetim ve kontrollerin aralıksız süreceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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