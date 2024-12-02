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Aydın'da Jandarma Personeline Çevre ve Hayvan Koruma Eğitimi

Aydın'da Jandarma Personeline Çevre ve Hayvan Koruma Eğitimi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Nazilli Milli Parklar Müdürlüğü, jandarma personeline çevre, doğa ve hayvanları koruma konularında eğitim düzenledi. Eğitimde, ilgili yasal mevzuatlar ve uygulamalar ele alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Nazilli Milli Parklar Müdürlüğü tarafından jandarma personellerine yönelik eğitim düzenlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Nazilli Milli Parklar Müdürlüğü personellerine yönelik eğitim düzenledi. Eğitimde, 'Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik', 7527 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler, 4915 Kara Avcılığı Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki mevzuatlar ele alındı. Seminerde, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin taşınmasıyla ilgili yasal düzenlemeler, çevre kanunlarının uygulanabilirliği ve avcılık ile ilgili hükümler üzerinde detaylı bilgiler verildi. Yetkililer, personellere yönelik bu tür eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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