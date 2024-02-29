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Aydın'da Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Eğitimi Başladı

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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitime 10 ilden 70 veteriner hekim katıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen " Aydın'da Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Eğitimi" 10 ilden 70 veteriner hekimin katılımıyla başladı.

Büyük ve küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Aydın'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Eğitimi" başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim toplantısına, Aydın, İzmir, Muğla, Afyon, Burdur, Manisa, Uşak, Denizli, Eskişehir ve Kütahya'da görevli 70 veteriner hekim katıldı. 3 gün sürecek olan eğitim toplantısı 1 Mart Cuma gününe kadar devam edecek. Eğitimler, Bakanlık Epidemiyoloji konu sorumlusu Alper Karapınar, Hastalıktan Ari İşletmeler, Tüberküloz ve Bruselloz konu sorumlusu Hüseyin Çalık, Tarımsal Desteklemelerde Mahsuplaşma konu uzmanı Burak Deveci, Hayvan Hareketleri konu sorumlusu Mehmet Tansel Tarhuncu, Vetbis konu sorumlusu Uğur Aydın ve Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Bakteriyoloji Laboratuvar Şefi Mehmet Özden tarafından verildi. Aydın'ın hayvan sağlığının korunması ve hastalıklarla etkin mücadele amacıyla gerçekleştirilen eğitime, Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Hüseyin Eş, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Gezman ile İlçe Tarım ve Orman Müdürleri Mehmet Esen, Ahmet İpçi ve Mehmet Örnek ve davetliler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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