Aydın'da Havadan Trafik Denetimi: 335 Araç Kontrol Edildi

Aydın'da Havadan Trafik Denetimi: 335 Araç Kontrol Edildi
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Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen havadan trafik denetiminde, 335 araç kontrol edildi ve kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla jandarma ekipleri tarafından havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 335 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından, trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaları en aza indirmek ve sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak amacıyla 2 Ağustos 2025 günü Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi girişinde havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 335 araç kontrol edilirken, 210 sürücü sorgulandı. Kurallara uymayan sürücülere ise idari trafik para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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