Aydın'da Çember operasyonunda 55 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 02-04 Nisan 2026 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen Çember-119 operasyonu kapsamında, 80 unsur ve 240 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 55 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 16'sının 0-2 yıl, 8'inin 2-5 yıl, 4'ünün 5-10 yıl ve 1'inin 10-20 yıl arası hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Operasyonda ayrıca; hırsızlık suçundan 5, yaralama suçundan 5, uyuşturucu suçundan 4, yağma suçundan 2, diğer suçlardan 13 ve ifadeye yönelik aranması bulunan 26 şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı. - AYDIN

