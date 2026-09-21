Aydın'da 7-20 Eylül operasyonlarında 236 aranan şahıs yakalanıp 86'sı tutuklandı

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7-20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 70 bin 669 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 236 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 86'sı tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 7 Eylül ile 20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 70 bin 669 şahıs sorgulandı. Yapılan kontrollerde 236 aranan şahıs yakalanırken, 86 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ekiplerin çalışmaları kapsamında 56 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadele ve sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde yürütülen çalışmalarda ise 118 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ve silahla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda ise 196 gram uyuşturucu madde, 337 adet sentetik ecza, 8 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği ve pompalı tüfek ile 121 adet fişek ele geçirildi.

Trafikte 47 bin 858 araç sorgulandı

Kent genelindeki trafik denetimlerinde de 47 bin 858 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 11 bin 205 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 379 araç trafikten men edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı