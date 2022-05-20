Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ata Tohumları Projesi çocukların ellerinde büyüyor - Haberler

Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için yıllardır çalışmalar yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu çabaları, çocukların ellerinde de hayat buluyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Şirin Baloncuklar Çocuk Gelişim Merkezi'ne devam eden çocuklarla yapılan etkinlikte, çocuklar Ata Tohumlarından elde edilen fidelerin dikimini yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumu Projesi'nin çocukların ellerinde daha anlamlı hale geldiğini belirtti.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın personeliyle birlikte yapılan etkinlikte çocuklara Ata Tohumlarının önemi de anlatıldı. Dikimin nasıl yapılacağı çocuklara uygulamalı olarak gösterilirken, sorumluluk bilincinin gelişimine katkı sağlaması için fidelerin bakımını çocuklar üstlenecek.

Çocukların doğadan kopmaması gerektiğinin önemine dikkati çeken Başkan Çerçioğlu, "Merkezlerimizde çocuklarımıza deneyimleyerek öğretmeyi kendimize hedef seçtik. Çocuklarımızın hayatı deneyimleyerek öğrenmeleri onların kişiliklerinin gelişimi açısından da çok önemli. Maalesef ki çocuklarımız şehir yaşantısının da etkisiyle doğadan kopmaya başladı. Biz merkezlerimizde bunun tam tersini yaparak çocuklarımızın yaşayarak öğrenmelerine özel önem veriyoruz. Ata Tohumlarımızın çocuklarımızın ellerinde hayat bulması da bizleri ayrıca mutlu etti. Ata Tohumları Projemize çocuklarımızın sahip çıkması projeyi daha anlamlı hale getiriyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel