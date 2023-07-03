Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Nazilli'de Yaz Konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, "Yaz Konserleri" etkinlikleri kapsamında Nazilli Sümer Park'ta bir konser gerçekleştirdi.

Konserde Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinden Efe Dumancı sahneye çıktı.

Dumancı, seslendirdiği şarkılarla hem çocuklara hem yetişkinlere keyifli dakikalar yaşattı. Konserin sonunda ise tüm vatandaşlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi.

"Yaz Konserleri" etkinlikleri temmuz ve ağustos aylarında da devam edecek.