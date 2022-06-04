Aydın Büyükşehir Belediyesi Nâzım Hikmet'i Andı - Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nâzım Hikmet'i Andı Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nâzım Hikmet'i ölümünün 59. yılında şiirlerinden bestelenen şarkılarla andı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet'i ölümünün 59. yılında şiirlerinden bestelenen şarkılarla andı. Artık gelenekselleşen anma konserinde usta şairin farklı besteciler tarafından bestelenen "Mavi Liman", "Memleket", "Güzel Günler Göreceğiz" gibi eserleri seslendirildi. Şükran Güngör- Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, seyircilerden tam not aldı. Başkan Özlem Çerçioğlu, Nazım'ın memleket sevdasına dikkati çekerken, "Vatan hasretiyle aramızdan ayrılan Nazım Hikmet'i vatanının en güzel topraklarında anıyoruz" dedi. ANKA / Yerel Yerel Haberler

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