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AYDES tatbikatı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AYDES tatbikatı yapıldı

2022 yılının 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edilmesinin ardından başlatılan çalışmalar çerçevesinde Bilecik'te Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi Uygulama Tatbikatı (AYDES) gerçekleştirildi.

2022 yılının 'Afet Tatbikat Yılı' ilan edilmesinin ardından başlatılan çalışmalar çerçevesinde Bilecik'te Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi Uygulama Tatbikatı (AYDES) gerçekleştirildi.

Bilecik Afet Müdahale Planı ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ( Afad ) Başkanlığı talimatları doğrultusunda merkez üssü Osmaneli ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde bölgesel AYDES tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, AYDES kullanıcılarının AFAD SMS sistemi üzerinden bilgilendirilerek Acil Durum Yönetim Merkezi'nde hazır bulunması ile başladı. 71 ihbar, afet bilgi yönetimi ve izleme ve değerlendirme grubu tarafından ilgili gruplara iletildi. Tatbikat sonunda müdahale bilgi, kişi görevlendirme, kaynak ve araç kullanımı, afetzede bilgisi, barınma-tahliye işlemleri ile hayvansal ve tarımsal zarar iş ve işlemleri gerçekleştirildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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