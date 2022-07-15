Son dakika haber! Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatmin duası okundu Son dakika haberine göre Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatmin duası okundu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 şehit hatmin duası okundu. Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatmin duası okundu İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 şehit hatmin duası okundu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ıncı yılında, 251 şehit için hatim duası okundu. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duanın ardından cuma namazı kılındı. Programa katılan Ali Özden isimli vatandaş, "Bu vatan bizim başka yerimiz yok sahip çıkacağız. İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Yerel Genel Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haber! Ayasofya Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için 251 hatmin duası okundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.