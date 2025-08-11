Avustralya'da Meteor Geçişi Paniğe Neden Oldu

Victoria eyaletinde gece saatlerinde görülen meteor sonrası patlama sesi duyuldu. Halk, yaşanan durumu panikle karşıladı, ancak yetkililer sismik bir olay olmadığını açıkladı.

Avusturalya'nın Victoria eyaletinde gece saatlerinde görülen meteorun ardından patlama sesi duyulması bölgede paniğe neden oldu.

Avusturalya'nın Victoria eyaletinde gece saatlerinde meteor görüldü. Victoria'nın doğusundan Melbourne, Ballarat ve Bendigo'ya kadar meteor gördüklerini bildiren bölge halkı daha sonra patlama sesi duyduklarını bildirdi. Güvenlik ve araç kameralarına yansıyan görüntülerde, meteor oldukça net bir şekilde görülüyor.

Avustralya hükümetinin deprem izleme kurumu Geoscience Australia tarafından yapılan açıklamada, meteorun geçişi sırasında çok sayıda sarsıntı ihbarı yapıldığını ancak herhangi bir sismik olayın olmadığını açıkladı. - VİCTORİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
